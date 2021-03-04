Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу здивував зворушливими спогадами про зірку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував відео, на якому російський виконавець і друг Лорак Філіп Кіркоров розповідав про досвід роботи з нею. Як відомо, Кіркоров подружився з Лорак на зйомках новорічного мюзиклу «Вечори на хуторі біля Діканьки».

Пізніше він був продюсером Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення 2008». Саме Кіркоров написав пісню "Shady lady", з якою Лорак посіла друге місце на конкурсі. За словами артиста, у Кароліни було своє уявлення про виступ і композицію, яку вона повинна була виконати. Йому ж довелося приїжджати до Києва, щоб розповісти про свою пропозицію.

"Євробачення - 2008 було приголомшливим досвідом і часом. Команда мрії", - підписав відео Мурат, натякнувши, що і він мав відношення до цього конкурсу.

Як відомо, Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак одружилися в 2009 році, незабаром після її участі в «Євробаченні». Розлучилася пара після того, як в пресі з'явилися докази зради Мурата. У екс-подружжя залишилася спільна дочка.

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