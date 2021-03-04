Перша ракетка України Еліна Світоліна вразила сміливим перевтіленням в українського співака

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Ліпсінк батл» в Instagram з'явилася серія фотографій з першого ефіру. На фото українська тенісистка Світоліна перетворилася на Дмитра Монатіка. Вона одягла червоний костюм і фірмову шапочку співака. Також дівчині приклеїли бороду і вуса.

"Еліна Світоліна в образі MONATIK на сенсаційному шоу #ліпсінкбатл. Стало відомо, що учасницею першого епізоду стане тенісистка Еліна Світоліна, яка прилетіла з Монте-Карло спеціально для зйомок шоу «Ліпсінк батл». Вона перетвориться на відомого співака і продюсера @monatik_official, а змагатися буде в парі разом з українською гімнасткою Ганною Різатдіновою", - підписали фото автори аккаунта.

Судячи з коментаря, Світоліна братиме участь у батлі проти гімнастки Анни Різатдінової. Як відомо, фішка шоу в тому, що на сцені будуть битися дві зірки, які чимось пов'язані в житті.

У коментарях під постом шанувальники залишили кілька відгуків про зовнішність Світоліни.

"Яка молодець", "сміливий експеримент", "Еліна навіть краще, ніж він, гармонійніше", "Еліна богиня просто", "Схожа! Класно", - пишуть користувачі Мережі.

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