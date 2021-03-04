Перша ракетка України Еліна Світоліна вразила сміливим перевтіленням в українського співака
Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Ліпсінк батл» в Instagram з'явилася серія фотографій з першого ефіру. На фото українська тенісистка Світоліна перетворилася на Дмитра Монатіка. Вона одягла червоний костюм і фірмову шапочку співака. Також дівчині приклеїли бороду і вуса.
"Еліна Світоліна в образі MONATIK на сенсаційному шоу #ліпсінкбатл. Стало відомо, що учасницею першого епізоду стане тенісистка Еліна Світоліна, яка прилетіла з Монте-Карло спеціально для зйомок шоу «Ліпсінк батл». Вона перетвориться на відомого співака і продюсера @monatik_official, а змагатися буде в парі разом з українською гімнасткою Ганною Різатдіновою", - підписали фото автори аккаунта.
Судячи з коментаря, Світоліна братиме участь у батлі проти гімнастки Анни Різатдінової. Як відомо, фішка шоу в тому, що на сцені будуть битися дві зірки, які чимось пов'язані в житті.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Фатальна Нікітюк без білизни нагнулася вперед, манячи розміром декольте: "Соковита, як модель з плакатів"
НП на залізниці: людей вирізають з понівеченого авто, кадри страшної аварії
"Вічна пам'ять тобі, Андрійко": трагічно обірвалося життя 19-річного бійця ЗСУ
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
У коментарях під постом шанувальники залишили кілька відгуків про зовнішність Світоліни.
"Яка молодець", "сміливий експеримент", "Еліна навіть краще, ніж він, гармонійніше", "Еліна богиня просто", "Схожа! Класно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Монатік здивував виглядом у літаку, звернувшись до українців: "досить кричати...".
Як повідомляла Politeka, Монатік пішов у відрив з усміхненою красунею в короткому топіку, кадри веселощів:"Думала, це Джулія Робертс".
Також Politeka писала, що гаряча дружина Монатіка розстебнула сорочку і роздражнила пишним бюстом: "Вай, яка...".