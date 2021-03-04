Катерина Осадча, відома ведуча програми "Світське життя" здивувала подробицями з життя українського кінематографа

Як передає Politeka.net, в Instagram пабліка "Світське життя" Катерина розповіла, що з 4 березня в кінотеатрах стартував показ фільму "нереальний копець". Одного з головних героїв фільму зіграв Влад Яма, який до останнього приховував сюрприз.

"Українська кінокомедія "Нереальний копець" відсьогодні в кінотеатрах! А світський репортаж з прем'єри вже незабаром в ефірі! 😉 ",- прокоментувала Катя знімок, з Владом Ямою і його сім'єю на прем'єрі фільму.

Влад Яма з синочком і своєю красунею-дружиною Лілією прийшли на прем'єру комедії. Вони сфотографувалися на тлі банера, з головними героями фільму.

Варто відзначити, що сімейка виглядає дуже незвично надто засмаглою на тлі блідої Каті, адже відомо, що вони всього кілька днів тому, як повернулися з туру по Маямі, де провели дивовижну відпустку. Кадрами якої ділилися зі своїми фанатами.

Влад надів для прем'єри бежевий піджак у велику клітку, чорні штани та такого ж кольору сорочку. Малюк Леон також виглядає дуже стильно і по-дорослому в костюмчику. Одна Лілія прийшла на прем'єру фільму в шкіряній куртці та спортивних штанцях в черевиках на високій платформі.

Варто сказати, що Влад зіграв у фільмі на ряду з такими іменитими артистами, як Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Ана Саліванчук, Поліна Логунова, Борис Барський і Жанна Березовська.

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