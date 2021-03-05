Відомий український співак, кумир мільйонів жінок Макс Барських показав свою найріднішу жінку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото зі своєю мамою Лілією. Білява жінка сиділа поруч зі своїм талановитим сином і посміхалася. Варто відзначити, що на фото видно схожість Макса зі своєю мамою.

"Сьогодні День Народження у мамулічки @bortnikliliia. Люблю тебе", - підписав фото співак.

У коментарях знімок з рідною мамою наробив шуму. Шанувальники стали залишати привітання для жінки, а також робити їй компліменти.

"Вітаємо, найсвітліших емоцій, у неї дуже талановитий син", «з днем народження, матусю. Всіх благ і спасибі їй за такого Тебе", "які красиві", "З Днем Народження!! Така молода, красива у вас мама!", "З Днем Народження!!! Мама це святе!»,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у Макса дуже складні стосунки з батьком. Про це він розповідав перед прем'єрою одного зі своїх кліпів. Як з'ясувалося, артист довгий час не спілкувався з батьком, який кинув сім'ю. Мамі Барських довелося виховувати дітей самостійно. Заради кліпу Макс зустрівся зі своїм батьком.

Нагадаємо, що щасливий Макс Барських емоційно зізнався, з ким у нього все склалося: "ми тепер разом!".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських більше не самотній, чутки про зв'язок з відомою співачкою підтвердилися: "з Лободою серце б'ється".

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