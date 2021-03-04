Український бізнесмен Олексій Тригубенко, якому у фіналі шоу "Холостячка" Ксенія Мішина відмовила, розповів про свої переживання

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Тригубенко зізнався, що дуже складно переживав відмову Ксенії Мішиної. Судячи з його коментарів, за відчуттями для нього це було як зрада.

"Ну такий біль, порожнеча, відчуття втрати. Ти в це багато вкладаєш, повністю занурюєшся у відносини. Було страшно, що стане ще гірше", - розповів Тригубенко.

За словами бізнесмена, близькі та рідні допомогли йому пережити це. Після закінчення проекту він поїхав додому. Тригубенко зізнався, що відписався від Мішиної в Instagram, тому що не бачить сенсу стежити за її життям.

У коментарях глядачі стали підтримувати чоловіка, залишаючи позитивні відгуки про його характер.

"Нічого собі, які одкровення", "гідний кращого", "який милий", "гідний чоловік! Бажаю йому зустріти гідну жінку!",- пишуть глядачі.

Як відомо, глядачі "Холостячки" в більшості своїй не оцінили вибір Ксенії Мішиної, яка замість врівноваженої людини вибрала непередбачуваного. Втім, сама Мішина зізнавалася, що вчинила так, як веліло їй серце.

Нагадаємо, що закоханий Тригубенко зізнався, чи зміг він змиритися, що "Холостячка" вибрала Еллерта: "якщо чесно...".

Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко зізнався, хто розбив йому серце, Мішина була не першою: "Зараз лікті кусає...".

Також Politeka писала, що Фіналіст "Холостячки" Тригубенко відверто розповів, як його "кинула" перша любов: "буду її чекати...".