Українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, розповіла про свої уподобання
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка відверто зізналася, що відчуває справжню пристрасть до всього нового.
«Я вважаю себе новатором і ще, часом, - героїнею фільму про майбутнє. З таким сюжетом, знаєте, де світ змінюється на краще і настає час інновацій. Мені подобається ділитися зі світом інноваціями, подобається їх помічати, знаходити і приводити в життя», - зізналася співачка.
Вона зазначила, що завжди намагається знайомитися з новинками в галузі медицини. Свій пост про здоров'я і технології співачка супроводила елегантним фото. На знімку Дімопулос розвалилася на диванчику, розпустивши своє розкішне волосся. На ній були темні штани і светр, який чудово гармоніював з кольором її смаглявої шкіри. Образ доповнювали акуратні сережки і колечко на пальці.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Нікітюк у міні-спідниці та майці вразила весняним образом: "Хтось плагіатить Дорофєєву"
Розпалена Кароль вивалила бюст, спокушаючи Дана Балана: несподівані кадри
НП на залізниці: людей вирізають з понівеченого авто, кадри страшної аварії
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.
"Ще один доказ, що неможливе стає можливим! Іноді просто потрібно відкрити очі", "дуже красиво", «Вауууу, круто», «Принцеса», "така красива", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, фігуриста Дімопулос з "Танців з зірками" в бікіні звела з розуму фантастичним пейзажем:"Амазонка".
Також Politeka писала, що спекотна Санта Дімопулос з "Танців з зірками" звела з розуму мальдівською засмагою: "Які Класні...".