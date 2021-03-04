Українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, розповіла про свої уподобання

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка відверто зізналася, що відчуває справжню пристрасть до всього нового.

«Я вважаю себе новатором і ще, часом, - героїнею фільму про майбутнє. З таким сюжетом, знаєте, де світ змінюється на краще і настає час інновацій. Мені подобається ділитися зі світом інноваціями, подобається їх помічати, знаходити і приводити в життя», - зізналася співачка.

Вона зазначила, що завжди намагається знайомитися з новинками в галузі медицини. Свій пост про здоров'я і технології співачка супроводила елегантним фото. На знімку Дімопулос розвалилася на диванчику, розпустивши своє розкішне волосся. На ній були темні штани і светр, який чудово гармоніював з кольором її смаглявої шкіри. Образ доповнювали акуратні сережки і колечко на пальці.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Ще один доказ, що неможливе стає можливим! Іноді просто потрібно відкрити очі", "дуже красиво", «Вауууу, круто», «Принцеса», "така красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.

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