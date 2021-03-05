Українська телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка полюбилася глядачам завдяки проекту "Х-фактор", розповіла, як їй вдається все встигати

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала дуже зухвале фото. Трегубова розвалилася на підлозі, задерши своє довге плаття. Її струнка ніжка в грубому черевику грайливо виглядала з-під вбрання.

"У вас таке буває? Коли справи валяться з усіх боків, і не залишається часу навіть на сон толком, жіноча енергія відключається і врубается внутрішній матрос Михалич. Який пре напролом, лається матом і може спиляти столітній дуб електропилою "Дружба"?)",- зазначила Трегубова, пояснивши, як часом їй вдається все поєднувати.

У коментарях шанувальники залишили Даші масу приємних слів і відгуків.

"Раніше думала, як же цей стан називається, ідеально. Ви шикарна», «Даша, ви сильна дівчина, у вас все вийде, удачі вам", " О так, до відпустки була справа, пішла у відпустку, як рукою зняло. Потрібно відпочивати чого б це не коштувало","Так, я цей стан називаю: жінка-танк або "Режим каски включений". Треба відключити телефон і виспатися!", "Виділіть собі день вихідного дня...до біса Михалича, почекає)", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Трегубова з "Х-фактора" без краплі скромності задерла сукню, заманивши в кайдани ночі: "Міс Всесвіт!".

Як повідомляла Politeka, зірка "Х-фактора" Трегубова спустила кофтинку, натякнувши на відсутність білизни: "все так смачно!".

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