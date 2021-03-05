Відома модель Леоніла Гузь, володарка титулу "Міс Україна 2018", вразила зухвалим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня похвалилася неймовірно пікантним костюмом. Судячи з геолокації, Леоніла поїхала до Мексики.

Дівчина поділилася фотографією з пляжу. На ній було надіто пікантне боді, яке оголило занадто багато. Складалося враження, що модель позує в мініатюрних трусиках і просто забула надіти штани.

Образ хижої красуні доповнила шкіряна пов'язка з бахромою. Крім цього, Леоніла одягла ковбойський капелюх і чоботи. Образ завершувала сумочка на поясі. В цілому у Гузь вийшов образ спокусливої ковбойші.

"Мексииикано", - підписала фото модель.

У коментарях дівчині залишили масу захоплених відгуків про її образ і зовнішні дані.

"Ось це вид!", "Чудова", "вогнище", "яка красуня", "Вау", "Нескромно", "Тропікана жінка", "яка незвичайна", "а ноги від вух", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь показала свіжий легкий образ. Дівчина позувала у футболці з принтом ведмедиків. Модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама закрила очі від задоволення. Красуня посміхнулася, хвалячись білосніжною посмішкою.

Нагадаємо, що Міс Україна Леоніла Гузь широко розставила ноги, прикривши найпікантніші місця одним хутром: "це на добраніч?".

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь приспустила бретельки маєчки заради спокусливого кадру:"ідеальна".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь навпочіпки показала зайве в сукні з супероткровенним розрізом: "це просто...".