Відома модель Леоніла Гузь, володарка титулу "Міс Україна 2018", вразила зухвалим образом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня похвалилася неймовірно пікантним костюмом. Судячи з геолокації, Леоніла поїхала до Мексики.
Дівчина поділилася фотографією з пляжу. На ній було надіто пікантне боді, яке оголило занадто багато. Складалося враження, що модель позує в мініатюрних трусиках і просто забула надіти штани.
Образ хижої красуні доповнила шкіряна пов'язка з бахромою. Крім цього, Леоніла одягла ковбойський капелюх і чоботи. Образ завершувала сумочка на поясі. В цілому у Гузь вийшов образ спокусливої ковбойші.
"Мексииикано", - підписала фото модель.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Ульянова з "Холостяка «зігнулася біля стіни і подражнила пікантною позою: "Красуня, легше!»
Екс-чоловік Ані Лорак примчав до Москви, нові кадри сімейної ідилії: "З моєю любою..."
Люди байдуже проходять повз: на харківському ринку сталася трагедія, кадри
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
У коментарях дівчині залишили масу захоплених відгуків про її образ і зовнішні дані.
"Ось це вид!", "Чудова", "вогнище", "яка красуня", "Вау", "Нескромно", "Тропікана жінка", "яка незвичайна", "а ноги від вух", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Леоніла Гузь показала свіжий легкий образ. Дівчина позувала у футболці з принтом ведмедиків. Модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама закрила очі від задоволення. Красуня посміхнулася, хвалячись білосніжною посмішкою.
Нагадаємо, що Міс Україна Леоніла Гузь широко розставила ноги, прикривши найпікантніші місця одним хутром: "це на добраніч?".
Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь приспустила бретельки маєчки заради спокусливого кадру:"ідеальна".
Також Politeka писала, що Леоніла Гузь навпочіпки показала зайве в сукні з супероткровенним розрізом: "це просто...".