У Туреччині на південному сході країни розбився військовий вертоліт

Вертоліт зазнав аварії в місті Татван, що в провінції Бітліс. Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана з сусідньої провінції Бінгель, коли зник з радарів о 14.25 за місцевим часом.

Спочатку вважалося, що жертвами катастрофи стали 9 осіб, проте пізніше стало відомо про загибель ще двох перебували у вертольоті. Всього в літаку було 13 осіб, пише Anadolu.

Серед загиблих відомий генерал-лейтенант-командир 8-го корпусу Сухопутних військ Осман Ербаш. Президент країни вже висловив синові генерал-лейтенанта Ербаша співчуття.

У Міноборони Туреччини не повідомляють про причини катастрофи.

Тіла всіх загиблих вже знайдені і доставлені Елязиг.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар разом з начальником Генштабу і командувачем сухопутними військами відправився в район краху військового вертольота.

Military helicopter crash in southeast Turkey kills 11 https://t.co/OOuKRH4UYC pic.twitter.com/ebuwxhC9Lz — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 4, 2021

Пізніше міністр оборони Туреччини повідомив, що за попередніми даними і свідченнями очевидців, аварія сталася через несприятливі погодні умови. Але точну причину повинно встановити слідство.

"За фактом аварії вертольота на сході Туреччини буде розпочато розслідування. Точна причина події буде визначена після детального вивчення", - додав він.

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