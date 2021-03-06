Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшує досконалістю форм у свій 51 рік

Зірка ретельно стежить за зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Саме спорт, корисне харчування і хороший догляд за шкірою допомагають їй мати чудовий вигляд.

Користувачі мережі створюють фан-групи, присвячені Джей Ло, в яких захоплюються і обговорюють зовнішність артистки.

Так, в одному з таких акаунтів порівняли два гарячих фото співачки в бікіні. У першому кадрі ефектна Лопес позувала у воді. Крихітний ліфчик з двома трикутниками тканини ледве прикривав лише найпотаємніші деталі.

Маленькі плавочки на зав'язочках ледь не зісковзували з "шовкових" стегон артистки.

Різні прикраси завершили образ.

Співачка підняла мокре волосся і подивилася кудись вдалину.

Ідеальний прес і пружні сідниці просто притягували погляд.

На іншому знімку Джей Ло позувала у фіолетовому бікіні й була знята знизу. Її п'ята точка випирала і спокушала формою. Мабуть, зірка сідала на пісок, через що її "гордість" забруднилася.

"Якщо ви не помітили... І це в 51 рік!" 😌💅🏽", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала кілька десятків лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі захоплювалися пружним тілом артистки, написавши їй компліменти.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес записувала селфі-відео, піднісши камеру ближче. Зірка показала "голе" обличчя, на ньому помітні зморшки і темні кола під очима.

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