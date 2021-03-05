З'явилося фото Григорія Чапкіса, який повернувся додому після реанімації

Як пише Politeka.net, кадрами поділився син знаменитого хореографа Грег на своїй сторінці в Instagram.

Увечері 4 березня син Григорія Чапкіса прилетів з Америки в Україну, щоб побачитися з батьком.

Він планував побачитися з батьків раніше, але тоді це не вдалося. Так, 22 лютого Грег повідомив, що хотів летіти в Україну але результати тесту на коронавірус, які вимагають в аеропорту, не зробили в строк.

Тепер же все вийшло, і Грег опинився поруч з батьком. Як можна побачити Григорій Чапкіс вже вдома.

Як себе почуває знаменитий хореограф не відомо, Грег не став нічого розповідати. Хоча сам він фото виглядає дуже сумно.

Нагадаємо, в лютому 90-річний Григорій Чапкіс втретє опинився в лікарні. Йому скувало спину і ноги і він перебував у реанімації. Тоді Грег звернувся до всіх небайдужих з проханням молитися за його батька.

"Будь ласка, моліться за мого тата", - написав він.

Раніше 19 грудня Чапкіс потрапив до лікарні, два тести на коронавірус, не підтвердили наявність хвороби у артиста. Напередодні нового року Чапкіса виписали. Однак у січні знову відбулися погіршення. Ситуацію погіршує поважний вік Чапкіса, адже в такому віці важко переносити серйозні захворювання.

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