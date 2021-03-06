І так буває

Надя Дорофєва знайшла свою любов у вагоні поїзда

Про це пише "ТСН".

Знаменитості багато часу проводять в поїздках. Зустрічі з шанувальниками, турне, концерти, зйомки - все це передбачає, що вони часто користуються транспортом. Це може бути літак, автобус або, нарешті, поїзд.

Наприклад, в поїзді подорож може пройти з більшим комфортом, ніж в автобусі. Співачка Надя Дорофєєва змогла знайти в поїзді свою любов.

Як згадує Надя Дорофєєва, тоді у вагоні було багато артистів. Для спілкування було вибрано одне з купе, куди вмістилося багато зірок. Був присутній там і співак Володимир Дантес.

Дантес, вирішивши звернути на себе увагу красуні Дорофєєвої, жартував і не давав їй спокою. Такі своєрідні залицяння справили належне враження. Надя зазначає, що вже тоді між молодими виникла симпатія, поступово переросла в щось велике.

За словами Дорофєєвої, їй завжди подобалися хуліганисті хлопці. Володимир не залишив свої залицяння після поїздки в поїзді.

Йому також сподобалася приваблива супутниця, з якою він вирішив не розлучатися все життя.

В кінці того знаменного вечора Дантес заглянув в купе до артистки і з упевненістю сказав: «Ти будеш моєю дружиною».

Так воно і вийшло з часом. З тих пір пара не розлучається, вони все намагаються робити разом. Дантес чудово романтично доглядав, дарував квіти.

Весілля зірок відбулося 8 липня 2015 року.

Так одна звичайна поїздка перевернула все життя двох людей.

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