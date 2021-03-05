Настя Каменський і Надя Дорофєєва в один день презентували свої нові пісні, викликавши переполох в мережі

Як передає Politeka.net, про вихід композицій артистки повідомили на своїх сторінках в Інтсаграм.

"Цією піснею Я хочу сказати всім дівчатам - ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви красиві! Ви відривні і запальні! Наша з вами місія-йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом. Робити світ прекрасним і яскравим. Наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими! Любити і бути коханими", - розповіла про свій сингл Каменських.

Зазначимо, реакція користувачів мережі була неоднозначною, думки розділилися.

"Клас пісня, обов'язково скачаю. Чомусь думаю особливо кайфово слухати буде саме в машинці за кермом", "а мені вже не подобається", - пишуть в коментарях.

Іншу історію у своїй композиції розповідає Дорофєєва.

"А tebe... цей випадок знайомий практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він – ні, ти закохана, а йому...pohui. Але ти все одно не шкодуєш, що коли-та сказала йому так», - написала артистка.

"Надь, дуже круто!🔥 Прям життя 21 століття😂 мені дуже сподобалася робота, так тримати 👏 далі ще крутіше ❤ ❤ розумничка», «Дорофєєва росте», - відреагували шанувальники співачки.

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