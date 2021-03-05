Співак Олег Винник на "Голосі Країни" обрав собі фаворита

Про це можна прочитати на офіційній сторінці голосу в Instagram.

Виконавця Олега Винника запросили стати тренером на 11 сезоні популярного проекту "Голоси країни". Тепер на артиста лежить серйозна відповідальність за вибір, який він робить при сліпому прослуховуванні.

Адже Олег Винник має дати шанс кільком талановитим молодим виконавцям. Можна відзначити, що це перший досвід такого роду для Винника. Фанатів програми цікавить, чи будуть в артиста улюбленці, чи стане він лаяти за помилки початківців виконавців.

Поки Олег Винник, за зізнаннями глядачів, відмінно справляється з поставленим завданням.

Зірка майже набрав потрібну кількість співаків з воюючою командою. Правда, 5 місць залишилося не заповненими. Вибрав Олег і Галину Куришко, що має відмінні дані.

За словами самої Куришка, вона прийшла на "Голос країни" для популяризації української пісні. Для виконання цього завдання, учасниця змішує етнічну музику з популярною. Причому не тільки в музиці, сам голос співачки вдало поєднує манеру виконання фольк і поп-музики.

Глядачі в коментарях пишуть про те, яке прекрасне враження справила на них Галина. Багато віддали їй свої симпатії.

Їх можна зрозуміти, адже в команду учасників потрапили оригінальні й талановиті чоловіки та жінки.

Пристрасті поступово розпалюються, інтриги додає і один глядач збирається одружитися на прекрасному дуеті Folk Ladies Віті і Аліні. Дівчата виконали пісню "Чернявенький", яка, мабуть, запам'яталася одному з фанатів програми. "Хочу одружитися на Folk Ladies", - написав парубок.

Віта та Аліна вирішили підіграти закоханому в них незнайомцю. Вони, погодившись на пропозицію, попередили, що буде в разі відмови.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина заткнула за пояс Винника.

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