Виконавець Олег Винник втратив у поїзді дорогу серцю прикрасу

Про це пише "ТСН".

Український співак, композитор і автор пісень Олег Винник не скаржиться, коли йому доводиться їхати на гастролі. Адже зустріч з вдячними глядачами дає великий заряд енергії. В цей час артиста може відвідати натхнення, яке послужить поштовхом для чергового шедевра.

Через щільний гастрольний графік іноді трапляються в дорозі забавні та не дуже випадки. Ці пригоди потім із задоволенням розповідає співак.

Наприклад, Олег Винник згадує, що при поїздці до Ужгорода, він втратив дорогу серцю авторську прикрасу. Це була каблучка, зроблена і подарована особисто артисту.

Яке ж було здивування знаменитості, коли через три дні після йому подзвонили та віддали знайдене кільце. Таких випадків тренер нового сезону "Голос Країни" може згадати чимало.

Також співак може розповісти, як серед ночі одна провідниця побачила його у звичайному плацкартному вагоні. Жінка тоді не наважилася повірити власним очам і втратила дар мови.

Справа була по дорозі з Кривого Рогу, не розрахувавши час, Виннику і його команді довелося сідати на поїзд, буквально на повному ходу. Артисти забігли в перший потрапив вагон, після чого їм слід було дістатися до своїх місць.

Вони перетнули 12 вагонів, перш ніж знайшли свій. Їх бачили всі плацкартні пасажири. Своєрідний забіг закінчився добре.

Винник встиг на запланований виступ. Напевно, провідники і люди, що їхали в одному поїзді з артистами, надовго запам'ятали незвичайну поїздку.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина заткнула за пояс Винника.

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