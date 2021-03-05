Як вам таке рішення?

Українців зобов'яжуть платити податки

Таке рішення було прийнято Кабінетом Міністрів 3 березня, йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Даний план спрямований на недопущення ухилення від сплати податків і зборів та запобігання відмиванню коштів в офшорах.

Він передбачає наступні заходи:

забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР;

запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, у тому числі в офшорні зони, незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів);

подання правоохоронним органам узагальнених матеріалів, сформованих за результатами здійснення моніторингу фінансових операцій, та виявлення таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів від податкових злочинів;

введення автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до загального стандарту звітності (CRS).

Відповідно до ще одного з пунктів, запобігатиметься ризик необґрунтованого формування платниками ПДВ податкового кредиту з урахуванням категорії ризику суб'єктів господарювання.

Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Нагадаємо, новими податками вдарять по українцях, з кого цього разу "здеруть" гроші: "зобов'язані до 1 серпня..."

Як повідомляла Politeka, Рада обклала українців новими драконівськими штрафами, готуйте гаманці: "За перехід дороги..."

Також Politeka писала, що Рада різко накрутила штрафи, за що доведеться віддати більше 50 тисяч гривень: "рішення прийнято!"







