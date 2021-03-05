Українців зобов'яжуть платити податки
Таке рішення було прийнято Кабінетом Міністрів 3 березня, йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Даний план спрямований на недопущення ухилення від сплати податків і зборів та запобігання відмиванню коштів в офшорах.
Він передбачає наступні заходи:
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- забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР;
- запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, у тому числі в офшорні зони, незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів);
- подання правоохоронним органам узагальнених матеріалів, сформованих за результатами здійснення моніторингу фінансових операцій, та виявлення таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів від податкових злочинів;
- введення автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до загального стандарту звітності (CRS).
Відповідно до ще одного з пунктів, запобігатиметься ризик необґрунтованого формування платниками ПДВ податкового кредиту з урахуванням категорії ризику суб'єктів господарювання.
Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.
Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.
При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.
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