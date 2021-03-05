У центрі тимчасово окупованого Донецька 3 березня згорів гастро-паб "Свиня", який раніше відвідувала Ольга Фреймут

Паб розташований біля резиденції ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і будівлі кафе "Сепар", де в 2018 році був ліквідований "глава республіки" Олександр Захарченко, пише "КП в Україні". Також поруч із закладом знаходиться Головпоштамт.

У пабі прогримів вибух, а потім вулиці заволокло димом.

Місцеві рятувальники причиною пожежі назвали вибух газового балона в системі для розливу пива, однак, як пише видання, така версія не всім здалася правдоподібною.

НП обійшлося без постраждалих, хоча на момент загоряння в пабі знаходилися дві людини, але вони змогли самостійно вибратися.

Пожежникам же, щоб загасити вогонь, довелося розбирати дах. Паб, який знаходився в підвальному приміщенні, сильно постраждав. Повністю вигоріла дерев'яні меблі, дерев'яна обшивка стін, пластикові панелі та перекриття між поверхами.

Зазначимо, до окупації в цьому закладі знімалася програма"Ревізор". Телеведуча Ольга Фреймут навідувалася туди в 2011 і 2013 роках. У перший раз " Свиня "отримала срібну табличку" Ревізор рекомендує", вдруге паб попався на недовазі страв.

Примітною особливістю гастро-пабу був Кнур Модест, якого там називали "генеральним директором" закладу, а ближче до вечора, він навіть виходив в зал до відвідувачів.

Відзначається, що Модест славився охайністю і доброзичливістю, гості бару любили з ним фотографуватися.

Кнур продовжував перебувати на "робочому місці" і після окупації. Востаннє в Донецьку Модеста бачили в 2018 році, тоді йому було вже 16 років.

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