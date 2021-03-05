Таких більше не було

Розпався один з найзнаменитіших дуетів "НеАнгели". Тепер солістки Вікторія і Слава підуть кожна своєю дорогою

Про це Леся Нікітюк повідомила в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Популярна ведуча і блогер Леся Нікітюк емоційно відреагувала на новину про розпад відомої групи "НеАнгели". У своїй сторіз вона опублікувала фотографію солісток і плаче смайлик. З нею повністю солідарна багатомільйонна армія фанатів, яка була у цього популярного дуету пісні слави Камінської і Вікторії Смеюхи звучали багато років.

На сцені за всі 15 років виступів група жодного разу не змінювала склад. Така сталість рідко зустрічається в сучасних музичних колективах. Наприклад, група "ВІА Гра" стабільно змінювала свій склад. Деяких співачок глядачі не встигали толком запам'ятовувати.

За словами продюсера групи "НеАнгели" Юрія Нікітіна, спільна робота почалася ще в 2006 році. Його продюсерська компанія Mamamusic довго працювала зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою.

Як стало відомо, солістки Слава і Вікторія стануть робити сольні кар'єри. Всі права на пісні, які виконувалися "НеАнгелами", як і сама назва, належатиме продюсерському центру Mamamusic.

У Вікторії і слави буде тепер свій особистий репертуар.

За весь час існування група домоглася вражаючих успіхів. Найперший дебютний альбом став "золотим диском". Дівчата успішно виступали зі знаменитостями. Наприклад, зі Стасом Костюшкіним, Dana International. Приємні, низькі голоси різко виділялися на тлі дівочих груп. Особливо запам'яталася пісня з рядками:"Юра прости, Юра прощай".

Всі ці роки кожен сингл отримував визнання музичних радіостанцій, подобався фанатам.

Слава Камінська і Вікторія Смеюха з теплотою згадують роботу під керівництвом Юрія Нікітіна, яка їх багато чому навчила.

У свою чергу Нікітін також вважає, що солісти виросли, а група трансформувалася і змінювалася.

Фанати написали багато жалісливих слів з приводу розпаду групи.

Для шанувальників може стати розрадою те, що "НеАнгели" зможуть іноді давати закриті концерти. Останній виступ відбудеться 26 березня 2021 року. Він пройде в столичному концерт-холі"Фрідом".

Нагадавши, продюсер "не ангелів" розповів, що їх чекає.

Як повідомляла Politeka, "Не Ангели" розпалися.

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