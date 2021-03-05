71-річна Алла Пугачова знову змусила про себе говорити, з'явившись у новій пластиці, гнівні підписники не знаходять собі місця

Як передає Politeka.net відома співачка "на пенсії" 71-річна Алла Пугавчева обожнює епатувати публіку. Цього разу на сторінці чоловіка Пугачової, Максима Галкіна, з'явилося відео, в якому Примадонна показала своє нове помолоділе обличчя, зі слідами пластики і накачаними губами.

Жінка на відео в червоному капелюшку у вигляді величезного маку і з вуаллю червоного кольору з мушками, яка не дає побачити всю картину перетворення Примадонни. Однак в очі фоловерів кинулися підтягнутий овал обличчя жінки і величезні губи.

Алла Пугачова виглядає просто карколомно, проте здебільшого фанатів Пугачової, такий вигляд здався занадто ляльковим для немолодої співачки.

На відео також потрапив в кадр Слава Зайцев, який також виглядав нітрохи не краще Примадонни, фанати і йому подарували "комплімент", відправивши працювати манекеном в музей Мадам Тюссо. Варто сказати, що захід, на якому були "помічені" знаменитості був з нагоди дня народження модельєра.

Для Пугачової фоловери також не пошкодували коментарів, зміни, м'яко кажучи, ошелешили фанатів:

"А що з губехами? Як вареники", "Воскові фігури", "Зайців це манекен? 🤦🤣 ", "Вже скоро і сіточка не допоможе", "Мумія", "Жах!!! Хто це? Губи надула.", "Деменція на обличчя.", "Чуже обличчя. Звичайно, під вуаллю обличчя видно нечітко. Але губи занадто накачані.", "Жесть. На кого вона схожа. Що вона робить з собою?", "Жах якийсь, як же вона хоче сподобатися, навіть шкода її😢", "Галкін замальовується на фоні старої натягнутої до межі ляльки", "Вона, що собі губи збільшила чи що??? Слів немає".

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