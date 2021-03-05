Тіна Кароль знову сколихнула мережу, не встиг затихнути скандал з Олею Поляковою

Артистка на своїй сторінці в Instagram показала відео, яке викликало бурхливу реакцію, пише Politeka.net.

"Що можеш дзвонити мені, хто сказав, це черговий # скандал і це найскандальніша і сексуальна колаборація Цієї весни ... Готова стати найзухвалішою, грайливою ,сексуальною і шикарною?» - написала співачка.

При цьому вона показала відео, в якому красувалася в панчохах і колготах з написом «Скандал», як назва її пісні. Також в ролику показаний процес виготовлення панчішних виробів.

Схоже Тіна Кароль вирішила поширити свою творчість і на світ моди.

"Круто", «Краща», «Супер», «Браво», «неймовірна», «дуже цікавий процес», «Нереально красиво, скільки праці належить", "Ого розійшлася. Скоро в президенти", "це щось новеньке", "а я думала що Тіна розумніша Каменських, а вона теж вже скоро в одних трусах буде зніматися. Де ж скромність, Тіна. Все розвіялося в круговерті вульгарності", "гарне відео, спасибі за просвітництво», «дуже круто🔥і цікаво», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомою "плакальницею" на похоронах. Та в свою чергу сприйняла слова, як особисту образу.

"Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ – це моральне дно. Вся ця історія заслуговує того, щоб їх просто пошкодувати. Ось реально, просто пошкодувати. Всі вляпалися в якийсь скандал", - заявила Кароль.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

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