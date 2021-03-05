Екс-ВІА Гра Надія Мейхер захопила незвичайним бразом

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка показала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому постала в образі з фільму «Скажене весілля».

"Скажене весілля 3 набирає обертів... Хто вже дивився?😉 Що скажете? Я зіграла настоятельку жіночого монастиря Капітоліну😉. З дуже цікавим інтригуючим минулим. І не менш привабливим нинішнім» - написала співачка.

Відзначимо, Мейхер викликала бурхливу реакцію мережі в такому образі.

"Ви красиві в будь-якому образі. Найкрутіша ВІА ГРА!!!", "Яка ви красива 🔥", «Надія, ви прекрасні», «красуня», «шикарна», «Вам так йде цей образ», «О боже який ангел», «Ох, Надя, що ж ти робиш зі мною», «дівчина номер1❤ обожнюю тебе», «Богиня», «Яка ж ви красива, просто приклад для наслідування! У всьому", "Черниця щось занадто гаряча", - пишуть в коментарях.

Раніше Мейхер блиснула красою в хутрі і коштовностях. На можна побачити хутро коричневого кольору і масивні шкіряні прикраси. Цей образ вона також доповнила стильними кільцями і темним манікюром. При цьому макіяж у Наді стриманий і виконаний в нюдових тонах.

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