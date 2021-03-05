Пішла з життя від патології серцево-судинної системи актриса і режисер Алла Ягізарова

Про це пишуть РосЗМІ.

Знаменита актриса і режисер Алла Ягізарова пішла на 81-му році життя. Вся її творча багаторічна діяльність була присвячена театру.

Перед кончиною Аллі Ягізарової стало погано, загальний стан був неважливий . Її близькі родичі звернулися в швидку допомогу. Приїхала бригада медиків госпіталізувала знаменитість.

На жаль, лікарі клініки виявилися безсилі перед смертю. Жінці вже не змогли допомогти.

Як повідомили лікарі лікарні, основною причиною смерті 81-річної Алли Ягізарової з'явилися проблеми з серцево-судинною системою. Тіло покійної відправили на експертизу.

Хоча раніше Ягізарова рідко скаржилася родичам на здоров'я.

Свій творчий шлях вона почала в Бакинському Театрі юного глядача, де працювала багато років . Через деякий час вона змінила столицю Азербайджану на іншу столицю - Москву.

Після переїзду Алла Ягізарова здала іспити, вступила в ГІТІС. Вибрала акторський факультет. Одним з її однокурсників був актор Савелій Крамаров, чия участь в будь-якому фільмі робило стрічку відомою.

Не зупиняючись на досягнутому, Ягізарова вирішила продовжити навчання. Так, з часом вона поступила і закінчила Щукінське театральне училище, його режисерське відділення.

Її більше цікавили діти, тому актриса перед смертю працювала керівником театру для дітей. Бралася вона і за режисуру, ставила вистави для дорослих в підмосковних будинках культури.

Маючи за плечима хорошу театральну школу, їй подобалося готувати дітей до різноманітних конкурсів.

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