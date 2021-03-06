Відомий співак Віктор Павлік розповів про конфлікти між дружинами, фінансові труднощі через пандемію і завдяки чому "виживає" з вагітною дружиною
Як пише Politeka. Net, відомий український співак Віктор Павлік дав велике інтерв'ю програмі" вечеря з Дороті " на YouTube, де розповів багато про свою кар'єру, близьких людей і молодій дружині Катерині, а також Дороті вивідала про непорозуміння між дружинами і фінансові труднощі.
За словами співака, під час пандемії фінансове становище в його родині погіршилося, через відсутність концертів. Він щиросердно зізнався, що "сидить на шиї" у своєї вагітної дружини.
Він розповів, що його дружина популярний блогер, і завдяки її заробітку, каже Павлик, потроху "виживаємо". Павлик заявив, що Катя активно розвиває свій блог, де багато розповідає про свою вагітність.
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
"Холостячка" Мішина заткнула за пояс самого Винника, несподівані кадри: "Ксюша гарніше..."
Вагітній дружині Павлика раптово стало погано, довелося міняти плани: "Дуже боюся"
Жінку, яка закотила мовний скандал в магазині, покарають в Одесі: "світить тюремний термін"
Олег Винник чуттєво приголубив таємну дружину у всіх на виду, любов до гроба: "Які вони милі!"
Павлик каже, що намагається не реагувати на невтішні висловлювання колишньої дружини, які вона час від часу публічно озвучує в соцмережах. А ось молода дружина часто "ставить на місце" колишню дружину. Відомо, що між жінками відбувається постійна словесна перепалка.
Після інтерв'ю, у коментаторів склалася не дуже втішна думка про співака. Вони розкритикували його, за дріб'язковість, особливо вразили слова про стареньку маму.
"Роботи в карантин мало. Перед телевізором час проводить, ну так підніми свою ж.. ", "Позорище, з голодного краю наспівно (молода дружина погано кормі) "Мені здається що Павлик пишається тим що його містить дружина", "Краще б він цей момент замовчав".
Нагадаємо, що 55-річний Віктор Павлік приголомшив одкровеннями про бійки з дружиною: "Катерина ще молоденька..."
Як повідомляла Politeka 55-річний Павлик вилив душу перед народженням четвертої дитини: "Каюсь, Лаю себе..."
Також Politeka писала, що Віктор Павлік залишив вагітну дружину вдома, а сам роздягненим догола бігає на морозі: "люди добрі..."