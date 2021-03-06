Відомий співак Віктор Павлік розповів про конфлікти між дружинами, фінансові труднощі через пандемію і завдяки чому "виживає" з вагітною дружиною

Як пише Politeka. Net, відомий український співак Віктор Павлік дав велике інтерв'ю програмі" вечеря з Дороті " на YouTube, де розповів багато про свою кар'єру, близьких людей і молодій дружині Катерині, а також Дороті вивідала про непорозуміння між дружинами і фінансові труднощі.

За словами співака, під час пандемії фінансове становище в його родині погіршилося, через відсутність концертів. Він щиросердно зізнався, що "сидить на шиї" у своєї вагітної дружини.

Він розповів, що його дружина популярний блогер, і завдяки її заробітку, каже Павлик, потроху "виживаємо". Павлик заявив, що Катя активно розвиває свій блог, де багато розповідає про свою вагітність.

Павлик каже, що намагається не реагувати на невтішні висловлювання колишньої дружини, які вона час від часу публічно озвучує в соцмережах. А ось молода дружина часто "ставить на місце" колишню дружину. Відомо, що між жінками відбувається постійна словесна перепалка.

Після інтерв'ю, у коментаторів склалася не дуже втішна думка про співака. Вони розкритикували його, за дріб'язковість, особливо вразили слова про стареньку маму.

"Роботи в карантин мало. Перед телевізором час проводить, ну так підніми свою ж.. ", "Позорище, з голодного краю наспівно (молода дружина погано кормі) "Мені здається що Павлик пишається тим що його містить дружина", "Краще б він цей момент замовчав".

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