Голлівудська красуня Джоан Уелдон, актриса театру, кіно, ТБ і співачка, померла у віці 90 років

Артистка відійшла ще 11 лютого в своєму будинку у Флориді, але відомо про це стало тільки зараз, передавати The Sun з підтвердженням від сім'ї артистки.

«З глибоким сумом ми оголошуємо про смерть Джоан Луїзи Велдон, люблячої і відданої матері, дружини, бабусі і дорогого друга», повідомила Сім'я Джон.

"Талановита і успішна оперна співачка і актриса театру, кіно, мюзиклів і телебачення, вона була відома багатьом як Джоані, чия любов до безтурботних жартів і розіграшів приносила радість, куди б вона не пішла».

Джоан Луїз Велтон (справжнє ім'я) народилася в 1930 році в Сан-Франциско в процвітаючій родині. Мати померла, коли їй було п'ять - вихованням займалася бабуся. З дитинства вчилася музиці, підлітком-вокалу. Співала в хорі Оперного театру Сан-Франциско. Тоді ж була помічена продюсером Стенлі рубіном, який організував для дівчини кінопроби.

Джоан дебютувала в кіно в 1953 році, випустивши кримінальну драму «Система».

Джоан працювала з Warner Bros. до 1954 року і грала ролі в таких фільмах, як вестерни «хлопчик з Оклахоми» з Віллом Роджерсом-молодшим і «верхова їзда з дробовика» з Рендольфом Скоттом.

Там актриса здобула популярність завдяки культовому науково-фантастичному фільму " вони!", Чорно-білому фільму про монстрів про гігантських мурах.

У фільмі вона зіграла доктора Пета Медфорда разом з Джеймсом Уітмором і Едмундом Гвенном.

Joan Weldon, the actress pursued by giant ants in Them! (1954), dies at 90, on Feb 11, 2021. In Them!, her Dr. Pat Medford & her father are mycologists sent to investigate after weird tracks discovered in the NM desert, created by ants mutated by an A-bomb. Life was simple then. pic.twitter.com/rEw42NAtyT — Loren Coleman (@CryptoLoren) March 5, 2021

Крім зйомок у фільмах і телешоу, таких як Perry Mason і Maverick, Джоан була також оперною співачкою і театральною актрисою.

"Яскрава і елегантна жінка, її буде дуже не вистачати всім, хто знав цю чудову і неординарну жінку», додала сім'я.

У Джоан залишилися чоловік доктор Девід Л.Поелл-молодший, дочка Мелісса, падчерка Клаудія і онуки Сієнна, Олександр і Елла.

Нагадавши, зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою: "за кілька днів до дня народження"

Як повідомляла Politeka, життя популярної співачки трагічно обірвалося через нещасний випадок: "хотіла подивитися на…»

Також Politeka писала, що пішла з життя легендарна актриса, її красою і талантом захоплювалися мільйони: "була воістину королевою кіно"