Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала, як вміє розважатися

На кадрах Булітко була в блискучій міні-сукні. Красуня грала роль випила жінки, тому їй намагався допомогти чоловік. На інших кадрах можна побачити і інших акторів студії" Дизель шоу", які вирішили пожартувати над темою свята 8 березня. На одному з фото можна помітити, як таксист намагається підкинути фатальних красунь, які вже добре відзначили жіночий день. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку "Дизель шоу" в Instagram.

"Сьогодні! Перша весняна прем'єра "Дизель Шоу", присвячена Міжнародному жіночому дню.

Наші жінки такі милі, добрі, красиві, ніжні, улюблені... цього у них не відібрати. Але спробуйте забрати жінку з нічного клубу в її свято. Та ще й з подружками, такими ж ... милими. Тут знадобляться залізні нерви, Справжня мужність і, звичайно ж, любов. Інакше це просто не пережити!",- написав адміністратор групи.

"Юху", - відразу написала Вікторія під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер! Обожнюю Дизель Шоу! Але на жаль, потрапити на ваш концерт, пенсія не дозволяє!", "Дуже чекаємо всією сім'єю", "клас", "ура, нарешті новий випуск".

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