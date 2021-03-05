Новий герой шоу Маска у фантастичному костюмі заінтригував глядачів і детективів

Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram присвяченому шоу "Маска" розповіли, що новим героєм суботнього випуску стане фантастичний Махаон. Шанувальників просять вже починати вгадувати, хто може ховатися під маскою цього неймовірного метелика.

Фанати шоу, які стежать за новинами, стали навперебій вгадувати, хто ж може ховатися під маскою Махаона. Припущення найрізноманітніші, від Макса Барських, Потапа, до коміка з Кварталу 95, Євгена Кошового. Хтось припустив, що під костюмом триметрового гіганта може перебувати витончена леді.

Нагадаємо, в суботу відбудеться новий випуск шоу Маска, детективами якого є Олег Винник, Андрій Данилко, Настя Каменських, Оля Полякова і Дзідзьо.

Ми вже писали, що Махаон приготує сюрприз для Глядачів шоу. Творцем костюма став художник по костюмах шоу, Назар Дідик.

Він розповів, що це один з найскладніших костюмів, в якому майстер хотів передати унікальність і красу Махаона.

Шанувальники намагаються по фігурі, що ховається за фантастичним костюмом дізнатися, хто під ним ховається.

"А вгадав щось буде? Мій варіант Макс Барських😂", "Потап😂", "Треба почути спів, підказки, навмання важко сказати", "Може Віталій Козловський", "Кошовий?", "Пффффф легко! Це ж викапаний Слава Соломко😂", "Монатік Діма😮 🔥", "Діма Коляденко 🔥 ", "Дуже цікаво чекаю ефіру, а маску відкривають після виступу?",- написали фанати шоу.

Нагадаємо, що новий триметровий герой "Маски" здивує появою, Винника, Данилка та інших чекає сюрприз: "виступить і …"

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