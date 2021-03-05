Дан Балан випустив ремікс на свою спільну пісню з красунею Індірою Едільбаєвою

Про це Дан Балан написав на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Всі пам'ятають, що Дан Балан був нерозлучний з Тіною Кароль. Тепер він випускає нові композиції в компанії зовсім іншої дівчини. Можливо, що улюбленець жінок знайшов собі новий об'єкт для натхнення.

Фанати Дана Балана отримали чудовий подарунок від свого кумира. Співак зробив ремікс на свою недавню пісню, заспівану дуетом з Індірою Едільбаєвої. Називається вона"Дышат о любви". Такий сюрприз, зроблений на початку весни, прекрасно підходить для атмосфери розквіту і оновлення.

Романтична композиція, зроблена Даном Баланом з однією з учасниць "Голосу Країни" вже зібрала безліч переглядів і хвалебних коментарів на You Tube.

Фіналістка та учасниця його команди Індіра ідеально підходить для виконання пісні.

Дія відео відбувається на невідомій планеті. Він і Індіра разом ходять по поверхні, дивляться один на одного закоханими та ніжними поглядами. Зроблений на модну космічну тему, кліп приголомшує уяву.

Прекрасна і загадкова пара змушують глядачів задуматися про любов, відносини, і романтику. Рухи артистів плавні та зачаровують, а почуття можна порівняти зі справжніми.

Дан Балан тактовно чіпає за плечі свою супутницю, а Індіра відгукується майже на кожен рух.

Варто відзначити, що співак дуже швидко видалив свою публікацію. Невже злякався критики? Однак, нам вдалося знайти запис відео.

Глядачі отримають справжнє задоволення від чудово зробленої роботи.

"Магія", - писали деякі користувачі в коментарях.

Нагадавши, незважаючи на плітки про роман з Даном Баланом, Кароль натякнула на іншу пару.

Як повідомляла Politeka, Моложава мама Дана Балана показала спільне фото з Тіною.

Також Politeka писала, у мережі обговорюють спільний виступ Дана Балана і Тіни Кароль, дуже відверто.