Відома українська співачка Ніно Басилая, яку продюсує Дмитро Монатік, показала ефектний образ
На фото Ніно здалася в топіку, а образ доповнила стильним прикрасою. Зірка залишила волосся розпущеним, а одне око закрила трояндою. На другому кадрі дівчина вже показала дозрілий бутон ближче, а сама відвела погляд від камери. Квітка органічно доповнив образ молодої красуні, тому кадри вийшли дуже цікавими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я дарую тобі квітку", - підписала лаконічно кадри Басилая.
Дружина Дмитра Монатіка Ірина відразу прокоментувала фото, залишивши смайлики зірки і квітів.
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Фанати, включаючи дочку Олени Кравець, поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Спасибі", "Така сильно красива", "а я дарую тобі квіти", "Ніно і рожеві квіти, я мучуся від кобіти".
Ми писали, що співачка Ліда Лі, бек-вокалістка і підопічна артиста Дмитра Монатіка, в спокусливому вбранні показала, з чого починається танго.
На опублікованих кадрах Лідія позує на стільці посеред знімального майданчика. Увага до себе тут же привертає незвичайний наряд красуні. Співачка одягнена в золотистий топ з» рваними " краями ліфа, а також оригінальні чорні штани з однією штаниною.
Нагадаємо, підопічна Монатіка на шпильках і в боді дала спеку, хвацько змахнувши ніжкою
А ще Politeka писала, що підопічна Монатіка затьмарила всіх на званому вечорі, показавши дещо цікаве
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