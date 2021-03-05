Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія зачарувала ніжною материнською турботою, кокетливо розташувавшись на дивані

Як пише Politeka.net, кілька знімків вона показала в своєму Instagram, записавши цілий блог про дуже важливу деталь, яка є у кожного в аптечці.

Лілія яма позувала в білому ТОПі накривши свої ніжки тепленьким пледом молочно-шоколадного кольору. Сидячи на диванчику вона також запросила виступити в ролі фотомоделі свого синочка, маленького Леона.

Дівчина розпустила волосся, і спрямувала повний опіки і любові погляд на свою дитину. Як виявилося п'ять років тому, відразу після народження, а точніше на другий день, Лілія пережила справжній стрес, тому, що у дитини почала рости температура.

Лілія розповіла тривожну історію, у малюка піднялася температура. Дівчина дуже хвилювалася і виміряти температуру простим термометром не могла.

У пості і на фото Лілія похвалилася новим безконтактним градусником, у формі дельфінчика. Тепер пише турботлива матуся, - температуру міряти одне задоволення.

Шанувальники Лілії, побачивши милого Леона прокоментували фото, заявивши, він дуже милий дитина, а щодо термометра, запевнили, що міряти їм дійсно можна все, від навколишнього середовища, до будь-якої рідини. Однак, важливий момент, точну температуру тіла можна отримати тільки під пахвами.

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