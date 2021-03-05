Олександр Еллерт зробив сюрприз до 8 березня доньці від першого шлюбу. Дитина опинилася в захваті і не приховує радості

Про це написав Олександр Еллерт на своїй сторінці в Facebook Іnstagram

Переможець проекту" Холостячка " Олександр Еллерт два рази був у шлюбі. Зі своїми дружинами він підтримує Дружній стосунки, як і донькою від першого шлюбу - Елею.

Зараз затребуваний сценарист "Кварталу 95" будує свої відносини з Ксенією Мішиной, можливо, що йому не вдається багато часу проводити зі своєю дитиною.

Однак дівчинка-підліток рада, коли батько приділяє їй увагу. До 8 березня Олександр Еллерт зробила їй цікавий подарунок, а також написав теплі слова на своїй сторінці.

Також він розмістив фотографію, зроблену в компанії Елі. У кадрі батько і дочка сидять поруч на світлому дивані. Дівчинка в передчуття подарунка, квапливо розв'язує червону стрічку. Наступний знімок демонструє підлітка, в руках тримає конструктор LEGO.

Під постом Олександр Еллерт написав, що життя людини складається з різних дрібних подій. Найголовніше правильно зібрати ці деталі. У підсумку вийде правильна і стійка конструкція, що позначає еволюцію і зростання.

При цьому можна помилятися, переставляти деталі. Тільки таким шляхом людина рухається назустріч простору. Олександр закликає не боятися помилок, звертатися до його допомоги. Тільки задаючи питання можна рухатися далі.

Після чого Еллерт вирішив пожартувати з приводу своїх шкільних знань.

Такі милі слова сподобалися передплатникам. Вони поставили кілька тисяч позначок» подобається " за короткий час.

Нагадавши, Еллерт нещодавно потішив усіх смішною пропозицією.

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