Внучка знаменитого хореографа Григорія Чапкіса актриса Анна Сафрончик дала пораду всім, хто хоче мріяти.

Про це Ганна Сафрончик написала на своїй сторінці в Іnstagram.

Всім глядачам передачі» Танці з зірками " добре відомий 91-річний хореограф Григорій Чапкіс. Незважаючи на такий похилий вік він рухливий, Бадьорий і енергійний. У нього було кілька шлюбів, його діти живуть за кордоном.

Є й онуки, одна з них актриса Анна Сафрончик живе і працює в Італії. Анна актриса і модель, народилася в Києві у творчій родині.

У дитинстві батьки постаралися дати Сафрончик різнобічної освіту, в тому числі і пов'язане з мистецтвом. Тому з юних років внучка знаменитого діда відвідувала різні гуртки і школи. Наприклад, з малювання та музики.

Потім, коли Сафрончик виповнилося 13 років, батьки вирішили поміняти країну проживання. Вони поїхали до Італії, де, вже тоді беручи участь у місцевому конкурсі дитячого календаря, дівчинка посіла призове місце.

Наступною сходинкою до нинішньої кар'єри став конкурс краси, що проводиться в 1998. Сафрончик по праву дістався титул»Міс Тоскана".

Глядачам запам'яталася талановита дівчина за фільмами і серіалами.

На своїй сторінці актриса розмістила серію прекрасних фотографій. У кадрі можна побачити Анну, яка дивиться у вікно. Примітно, те, що зроблені знімки з боку вулиці. Зірка демонструє невимушені пози і томний погляд. Волосся у неї розпущене, а сірий трикотажний жакет не прикриває чорного мереживного вбрання.

Свій пост вона супроводила цитатою з Марселя Пруста, з якою Анна повністю згодна. Мова там йде про мрії. Якщо трохи мріяти може бути небезпечно, то мріючи весь час це може стати ліками.

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