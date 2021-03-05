Відома українська співачка Камалія Захур показала себе з новою стрижкою, зворушливо звернувшись до своєї подруги

Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася у своєму Instagram новим постом з нагоди дня народження подруги-режисера Олени Вінярської. Про це пише Politeka.net.

"Олена, дорога, з Днем народження! Ти - дуже креативний, сміливий і навіть шокуючий режисер, з тобою завжди душевно і весело) Будь щаслива!", - написала Камалія, звертаючись до своєї подруги.

Вона також поділилася їх загальним знімком. При цьому, на ньому співачка з'явилася в незвичайному образі. Судячи з фото, співачка коротко підстригла своє довге волосся і зробила собі чубок. З таким каре вона виглядає дуже стильно. Доповнює її образ милий червоний светр.

Шанувальники співачки тут же відгукнулися на її пост.

"Ви як лялечка!", "Камалія, ви красуня, молода дівчина", - пишуть люди.

Раніше Камалія відверто розповіла, як збігала від хлопця, який не хотів відпускати її до Києва.

За словами співачки, вона зустрічалася з хлопцем, який в один момент став себе неадекватно вести. Чоловік сказав, що не відпустить її до Києва, поки вона не вийде за нього заміж. Дівчина заміж не збиралася, тому їй довелося втекти від нав'язливого залицяльника. Втеча припала на ніч, тому Камалії довелося ночувати на вулиці.

Нагадаємо, найбагатша співачка України втекла від коханого, було дуже страшно: «Ночувала в кущах...».

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