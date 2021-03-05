Алла Костромічова позувала на тлі дошки для серфінгу.
Про це написала Алла Костромічова на своїй сторінці в Іnstagram.
Відома модель і постійна ведуча програми "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова з'явилася на світ у Севастополі. Красиву дівчину помітили та уклали контракт, коли вона вчилася в Севастопольському Національному технічному університеті.
Після переїзду в місто Париж, 21-річна Алла Костромічова працювала з одним з будинків високої моди. Закінчивши свій навчальний заклад, модель поїхала за океан в Нью-Йорк, де продовжила кар'єру.
Мріяла Алла Костромічова потрапити на українське телебачення. Коли надійшла приваблива пропозиція стати ведучою "Супер топ-модель по-українськи", то довго не роздумувала над ним, а відразу ж погодилася.
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За словами Алли, тільки на телебачення можна творчо підходити до вирішення поставленого завдання, а також підіймати соціальні теми. Все це багато дало для саморозвитку моделі. У неї виробилися такі важливі риси, як увага до деталей і вимогливість.
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці кілька кадрів з відпочинку. Вона позує на тлі дошки для серфінгу. На кожному фото модель позує по-різному. Глядач може помітити, що фігура у 34-річної ведучої струнка і підтягнута.
Адже на думку зіркової ведучої, фігура у моделі повинна бути витонченою, а не накачаною.
Красуня не приховує, що поки у неї поки не виходить нормально кататися на дошці. Однак Алла не втрачає надії навчитися незабаром цій справі.
До речі, Алла одружена з Джейсоном Капоне, пара виховує сина Сальваторе.
"Майстерність не проп'єш", - написали користувачі.
Нагадавши, Алла Костромічова показала чудові ноги.
Як повідомляла Politeka, Костромічова привітала колегу.
Також Politeka писала, Плакидюк з "Супер топ-модель" позбулася всього зайвого.