Відома українська ведуча Маша Єфросиніна вразила виглядом у шкірі та латексі

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона показала свій образ для нового епізоду "Ліги сміху".

Так, Єфросиніна анонсувала свою першу гру з командою гумористів.

"Сьогодні моя перша гра в "Лізі сміху" з веселими бобрами! Звичайно ж, пішли з козирів", - написала ведуча.

На знімках вона показала себе під час зйомок. Єфросиніна з'являється в двох образах, проте обидва вони повністю складаються з чорного одягу.

Так, спочатку Єфросиніна з'являється в компанії артистів, серед яких Сергій Бабкін, Володимир Дантес і Станіслав Боклан. На кадрах ведуча одягнена в облягаючі чорні штани, босоніжки і стильний шкіряний жакет.

Пізніше Єфросиніна вийшла на сцену в легінсах «під латекс» і чорному топі з глибоким декольте. Завершили образ чорні туфлі-човники на високих підборах.

Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.

"боже Маша яка ти", "а ноги у вас з Лізою однаково короткі, шкода", "Стас в образі Гаріка. Тепер я бачила все!", "Боже, ну я просто прекрасно ще раз здивована. Марія Ви приклад для наслідування. Крута, смілива, мила І ах...нная", "Атомна", "Ох, які легінси, Марія Олександрівна", "Маша, ви ідеал", "фігура вогонь", - пишуть люди.

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