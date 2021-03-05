Син Ірини Білик Гліб Оверчук відверто розповів про свої стосунки з нареченою

21-річний син співачки від її другого чоловіка поділився подробицями особистого життя в інтерв'ю JetSetter.ua.

Так, Гліб розповів, що зі своєю нинішньою обраницею Алісою він познайомився ще в школі, проте зустрічатися вони почали після тривалої дружби. Молодий чоловік зізнався, що не звик постійно міняти партнерів, тому у відносинах відразу був налаштований серйозно.

Хлопець вже встиг зробити дівчині пропозицію.

"Зробив їй пропозицію зламаним «шийкою» від пляшки з-під пива. Заручини відбулися в Японії, і я дуже довго готувався до цієї події…А взагалі, дуже щасливий, що це сталося", - зізнався Гліб.

Він також зізнався, що вони з Алісою поки не планують велике і пишне весілля, хоча його батьки їх постійно підштовхують до проведення торжества.

"Поки ми не плануємо нічого робити, Хоча мої батьки нас до цього постійно підштовхують. Ми пояснили свою позицію, і вони з розумінням поставилися до того, що це не їхня справа", - поділився Гліб.

Він додав, що вони з нареченою хотіли б провести свято в Криму, адже Аліса звідти. Однак, поки у пари немає такої можливості.

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