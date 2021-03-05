Настя Каменські зібралася поліпшити світ за допомогою нової пісні, для цього запросила подруг

Про це написала Настя Каменських на своїй сторінці в Іnstagram.

Відома співачка Настя Каменських, яка виступає з деяких пір під псевдонімом NK, нещодавно випустила новий кліп. Він називається» дівчатка рулять", його родзинкою стали запрошені знаменитості.

У кліпі знялися ведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва, дизайнер Анна Завгородня і блогер Таня Парфільєва. Знаменитості з радістю брали участь у зйомках пісні.

Тема дуже надихаюча, весняна, а також дуже жіночна. Пісня вийшла запальною і яскравою.

За словами Насті Каменських, завдання дівчаток зробити планету зручною і красивою. Виявилося, що робота була присвячена всім дівчатам і жінкам. Тепер всі жінки зможуть рулити своїм життям.

Відомо, що Пісня повинна увійти в новий альбом, який планується випустити в кінці травня.

Сама пісня дуже танцювальна, вона допоможе відкрити слухачкам нові грані для творчості, наповнить новими думками і почуттями. Також надихне на зовнішню і внутрішню гармонію, змусить бути справжніми.

Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці спільну фотографію з учасницями зйомок. Можна відзначити, що на знімку у всіх прекрасний настрій, дівчата чудово виглядають. Вони молоді і прекрасні.

Співачка під постом написала кілька подячних слів на адресу Даші Астаф'євої та Лесі Нікітюк. На думку Каменських, вони обидві мають внутрішню силу і красу. При роботі над кліпом всі вони отримали велике задоволення.

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