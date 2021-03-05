Молода кохана колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького підприємця Мурата Налчаджіоглу, різко змінила зовнішність, позбувшись колишньої схожості зі співачкою

Українська візажистка на ім'я Лілія, яку часто бачать в компанії колишнього чоловіка Лорак, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото можна побачити, що володарка темно-русявого волосся вирішила змінити імідж. Дівчина постриглася і пофарбувалася в стильний блонд з рожевим відтінком. На знімку вона позує в простих джинсах і короткій чорній водолазці, яка оголює її живіт.

"Може в блондинку?",- кокетливо поцікавилася Лілія у своїх передплатників.

Втім, судячи з усього, її коханому така ідея не особливо сподобалася. Налчаджіоглу опублікував коментар з безліччю незадоволених смайликів. Втім, він майже відразу видалив свій коментар.

Варто відзначити, що раніше багато хто помічав, що Лілія сильно схожа на Ані Лорак. Її волосся також додавали їм подібності, проте з новою зачіскою воно вже не так помітно. Можливо, це також засмутило Мурата.

Підписники Лілії також відреагували на її пост.

"І так і так добре", "вогонь", "красу нічим не зіпсувати", "ні, брюнетка вогонь", "Брюнетка а стрижка дуже навіть", "схожа на співачку Дуа Ліпу", - пишуть люди.

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