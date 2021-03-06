Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився атмосферним фото, показавши, як подорожує країною

Відомий комік поділився новим знімком в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи зі знімка, артист відправився в інше місто. При цьому, їхати йому довелося на поїзді. На знімку він лежить на своєму місці на нижній полиці і задумливо дивиться у вікно, де вже стемніло.

Втім, навіть в дорозі Кошовий не забуває про стиль: на знімку він позує в чорному костюмі з модним принтом і чорних кросівках.

"Катаємося на стилі", - підписав фото артист.

Він також додав незвичайний хештег: "Нарешті люди".

Кошовий не розкрив, куди їде і з ким, а його шанувальники не змогли прокоментувати публікацію через відсутність такої можливості в сторіз.

Раніше ми розповідали, що лисину Кошового показали в Мережі з Близького ракурсу. Виявляється у нього на голові багато шрамів і родимок.

Фотографією поділився у своєму Instagram Олександр Еллерт. Ймовірно, він зробив знімок під час чергових зйомок.

"Щасливий значить", - заявив переможець "Холостячки" і за сумісництвом сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт.

"Так гадати можна по лисині...",- додав він.

Нагадаємо, зміни в зовнішності Євгена Кошового з "Ліги сміху" налякали публіку: "Бджоли покусали?".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового не втрималася після витівки Євгена на сімейному святі: "Не дивись на інших, але!".

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