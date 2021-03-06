Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився атмосферним фото, показавши, як подорожує країною
Відомий комік поділився новим знімком в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи зі знімка, артист відправився в інше місто. При цьому, їхати йому довелося на поїзді. На знімку він лежить на своєму місці на нижній полиці і задумливо дивиться у вікно, де вже стемніло.
Втім, навіть в дорозі Кошовий не забуває про стиль: на знімку він позує в чорному костюмі з модним принтом і чорних кросівках.
"Катаємося на стилі", - підписав фото артист.
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
"Холостячка" Мішина заткнула за пояс самого Винника, несподівані кадри: "Ксюша гарніше..."
НП на залізниці: людей вирізають з понівеченого авто, кадри страшної аварії
Київ на вухах, бус влетів у зупинку з людьми: кадри наслідків ДТП
Рада прийняла новий закон по аліментах: платити будуть навіть бабусі і вітчими
Він також додав незвичайний хештег: "Нарешті люди".
Кошовий не розкрив, куди їде і з ким, а його шанувальники не змогли прокоментувати публікацію через відсутність такої можливості в сторіз.
Раніше ми розповідали, що лисину Кошового показали в Мережі з Близького ракурсу. Виявляється у нього на голові багато шрамів і родимок.
Фотографією поділився у своєму Instagram Олександр Еллерт. Ймовірно, він зробив знімок під час чергових зйомок.
"Щасливий значить", - заявив переможець "Холостячки" і за сумісництвом сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт.
"Так гадати можна по лисині...",- додав він.
Нагадаємо, зміни в зовнішності Євгена Кошового з "Ліги сміху" налякали публіку: "Бджоли покусали?".
Як повідомляла Politeka, дружина Кошового не втрималася після витівки Євгена на сімейному святі: "Не дивись на інших, але!".
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95", Потап або Козловський: хто став Махаоном на шоу "Маска", з'явилося перше відео.