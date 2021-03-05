Прийомна дочка Потапа розкрила фанатам секрет свого натхнення

Про це пише Наташа Горова на своїй сторінці в Іnstagram.

Падчерка знаменитого репера Потапа 23-річна Наташа Горова регулярно ділиться з фанатами своїми фото і відео матеріалами. У соціальній мережі її одні хвалять, інші не схвалюють.

Деякі вважають, що Наташа часто знімається в провокаційних позах або нарядах. З цього приводу в мережі часто трапляються дебати, плавно переходять в сварки і образи.

Є у неї і захисники, які приходять в захват від кожного спокусливого і сміливого кадру. Вони підтримують молоду дівчину, просять не звертати уваги на хейт.

Мабуть, Наташа Горова мало звертає уваги на невдоволення окремих особистостей, ставлячись до них з великим почуттям іронії.

Відомо, що навіть після розлучення Потапа з її матір'ю Іриною Горовою, дівчина все також стежить за фігурою і займається спортом. Її тіло покривають різні татуювання. Одну з таких татуювань дівчина продемонструвала фанатам.

На чорно-білому знімку можна побачити напис зроблений, як стверджує Горова, після прослуховування нової пісні Наді Дорофєєвої.

Композиція називається "Про тебе", за визнанням слухачів, це одна з відмінних пісень співачки Дорофєєвої.

Горова позує в півоберта, одну руку тримає біля рота. На ній топ з відкритими плечима, волосся дочка Потапа зібрала в зачіску.

Першою під публікацією стоїть смайлик від матері, Ірини Горової, яка завжди прагнути підтримати дочку.

Користувачам сподобалася тату, вони позитивно оцінили фото.

Нагадавши, Горова показала ніжки.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва замурчала.

Також Politeka писала, падчерка Потапа показала будинок.