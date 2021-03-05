Відома українська ведуча Катерина Осадча вразила шанувальників стильним образом у трендових кольорах

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона продемонструвала яскравий лук, який вибрала з нагоди п'ятниці.

Так, на знімках Осадча позує в костюмі, який тут же приковує до себе погляди. Ведуча одягнена в жовті штани і незвичайний піджак, нижня частина якого за кольором поєднується з брюками, а верхня виділяється сірим кольором.

"Friday mood:) у нас вже традиційно, якщо не на роботі, то п'ятниці домашні. Які Ваші плани на цей п'ятничний вечір?» ,- написала ведуча в підписі до знімків.

Шанувальники тут же почали обговорювати її фото. При цьому, деякі задалися питанням, чи не вагітна Осадча. Варто відзначити, що сама ведуча ніяких заяв з цього приводу не робила.

"Найтрендовіші кольори", "Катя що вагітна?", "Неперевершена!!! Поєднання кольорів дуже підходить вам", "красуня неймовірна!", "Яка ж Ви красуня", "Красотулечка", "Домашня", - пишуть люди.

Зазначимо, що Осадча залишається однією з найпопулярніших телеведучих в Україні. На сторінку зірки підписані 1,6 мільйона користувачів мережі, яких знаменитість регулярно балує, дозволяючи зазирнути за кадр.

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