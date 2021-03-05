Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася спогадами про важке минуле і показала себе в незвичному образі
Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому дружина музиканта розповіла, що зараз вона щаслива, проте багато років тому в її житті був по-справжньому важкий період.
"Щастя любить тишу-Це не про мене! Щастя любить тишу, коли є страх втратити своє щастя! Більше 10 років тому я пережила таке ДНО і не одне, що важко було уявити собі себе ідеальну, ідеальну сім'ю», - розповіла Бабкіна.
Однак, вона підкреслила, що у всіх труднощах бачить можливості для зростання. Сніжана додала, що труднощі в житті неминучі, проте вони можуть зробити людину сильнішою і мудрішою.
"Зараз-це все, що у нас є! Завтра може і не бути. Тому свій вибір треба теж знайти зараз", - додала Бабкіна.
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Свій пост вона супроводила власним фото, на якому постала в незвичному для себе образі з накрученими кучерями, квітчастим піджаком і червоною помадою.
Шанувальники тут же відреагували на її пост.
"Вау!», «Дякую вас, Сніжана! Ви є любов!", "Класний образ«,» Думала це Анна Музиченко«," Ого ... не впізнала тебе", - пишуть люди.
Відзначимо, що нещодавно сім'я Бабкіних також перенесла випробування: артисту знадобилася складна операція на очах через ризик втрати зору. Втім, операція пройшла успішно, і тепер загроза позаду.
Нагадавши, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".
Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".
Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".