Юна дочка відомої української ведучої Ольги Фреймут показала, як відзначала свій день народження з подругами

Не так давно Златі Мітчелл виповнилося 15 років. З цієї нагоди дівчина влаштувала веселу вечірку з друзями. І хоча свято пройшло ще минулого місяця, красуня вирішила поділитися в Instagram раніше не опублікованими фото. Про це повідомляє Politeka.net.

У пості Злата зізналася, що останнім часом в її житті відбувається багато «драми», тому їй особливо приємно згадувати моменти з вечірки з нагоди її дня народження.

"Я завжди намагаюся просто нічого не писати під своїми фото, але тоді мені здається, що я лицемірю і не розповідаю вам, що насправді відбувається в моєму житті, замість цього показуючи просто гарний образ. Не знаю... коли я стала такою філософською ... до речі я переживаю багато драми, тому приємно згадати ці моменти вечірки з нагоди дня народження", - написала Мітчелл.

На фото вона позує зі своїми подружками. Дівчата сфотографувалися у ванній, а потім – лежачи на ліжку. Злата з нагоди свята одягла стильне рожеве плаття з короткою спідницею і глибоким декольте.

Під її постом тут же з'явилися коментарі.

"Ти виглядаєш приголомшливо", "Дівчата", "Мам, остинь", "справжні пані, справжні красуні", - пишуть люди.

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