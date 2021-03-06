Популярний співак Дан Балан звів прихильниць з розуму новим чуттєвим фото з дівчиною

Як повідомляє Politeka.net, Молдавський артист, який особливо полюбився українцям після участі в шоу «Голос країни», поділився новим постом у своєму Instagram.

На чорно-білому фото артист позує не один: поруч з ним застигла молода красуня. На знімку Дан ніжно нахиляється до дівчини, наближаючись до її обличчя, ніби для поцілунку. Рукою співак торкається до її підборіддя.

Сама красуня при цьому стоїть з закритими очима і злегка відкритим ротом.

"Все ще дихаємо про кохання", - підписав атмосферне фото Балан.

Знімок вийшов дуже чуттєвим і романтичним, а між парою на ньому дійсно можна відчути напругу. Втім, деяким фанатам співака це не сподобалося. Вони щиро вірять у чутки про його таємний роман з Тіною Кароль, тому хотіли б бачити на місці дівчини співачку.

Під фото артиста з'явилося безліч коментарів.

"Хочеться бачити дихання з іншого королевою", "краще б з Тіною такі фоточки вогняні були", "який погляд, мої сусіди знизу тазик підставили. любимо шалено і тусимо під ремікс 25/8", "потрапила в рай, боже 2 публікації. Як же ми нудьгували", "занадто гаряче", "все ще не вистачає повітря від погляду Дана", "чому так красиво?",- пишуть люди.

Нагадаємо, незважаючи на плітки про роман з Даном Баланом, Кароль натякнула на іншу пару.

Як повідомляла Politeka, Моложава мама Дана Балана показала спільне фото з Тіною.

Також Politeka писала, у мережі обговорюють спільний виступ Дана Балана і Тіни Кароль, дуже відверто.