Актриса Тетяна Кравченко, зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", здивувала новим образом
Як передає Politeka.net, знімок з'явився на фан-сторінці артистки в Instagram.
"Всім гарного вечора", - йдеться у підписі до відео.
На опублікованому кадрі Тетяна позувала з розпущеним волоссям, мило посміхаючись на камеру.
Шанувальники актриси не скупилися на схвальні коментарі для улюблениці. Валюху просто засипали теплими і захопленими словами.
"Яка ви Прекрасна з добрими блакитними очима", "Ти тут дуже гарненька, обіймаю", "Як же красиво ви вмієте носити прикраси!", "Дуже чарівна і приваблива. Зачіска дуже до лиця", "Вам прекрасного настрою і удачі у всіх ваших справах. Творчих вершин! Але не забувайте що Ви жінка і дозвольте собі на день стати королевою, відпочити і розслабитися", "Справжня жінка! Не зіпсована косметологами пластикою! Поважаю", - писали в коментарях під знімком.
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