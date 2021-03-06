Українська співачка Настя Каменських не стала скромничати з Астаф'євою і Нікітюк у своєму новому кліпі
Вчора Каменських розповіла, що презентує пісню і кліп «дівчатка рулять» спеціально до початку весни. Ця композиція з нового альбому артистки, який називається»червоне вино". Кадри, які зірка представила в Instagram і «Тік-ток» тут же розлетілися по мережі.
Причому без сюрпризів не обійшлося, адже в кліпі зірки знялися також: телеведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва, дизайнер Анна Завгородня і блогер Таня Парфільєва.
Зірки під час зйомок скромничати не стали – просто насолоджувалися процесом і виблискували фігурою в досить яскравих нарядах. Відзначилася там і Даша Астаф'єва, яка в тісній сукні не змогла приховати бюст через глибоке декольте.
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Покрутившись на камеру, Даша засвітила фігуру у всій красі, через що в ролику даний момент жартівливо зацензурили.
За словами Каменських, місія всіх українок- "йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом, робити світ прекрасним і яскравим, наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими, любити і бути коханими".
"Никитюк вже і туди влізла😂; ти богиня у своїй справі ❤️; Пісня відстій👎; нагадують ляльки Братс❤❤️; ви дуже класні😍; мені не сподобалося, ні про що; а як на мене було дуже незвично, немов за дитинством женіться, Настя; Даша хороша з Лесею», - відповіли фанати.
Нагадаємо, що розпалена Каменських розповіла про справжню насолоду з самого ранку: "неймовірний кайф!".
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