Відома модель Сінді Кроуфорд, легендарна модель 90-х, показала себе в провокаційному вигляді

На фото Сінді здалася у воді, позуючи в повністю мокрій сукні. Наряд прилип до красуні, тому ідеально підкреслив найапетитніші форми моделі. Кроуфорд зовсім це не бентежило, тому вона повернулася в бік камери, хвалячись нев'янучої зовнішністю, завдяки чому кадр вийшов ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сезон риб", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю", "як красиво", "товариші-риби, що посилають любов"," і тому я залишаюся фанатом", " важко сказати, зараз це чи повернеться в минуле! Шикарна картинка", "ти красива", "захоплююча", " вічна краса. Нестаріюча", "абсолютна королева", "Королева риб", "красиве привітання моделі", "ти просто ідеальна".

Ми писали, що всесвітньо відома модель Сінді Кроуфорд показала, як виглядала в раніше дитинстві.

Архівне фото вона приурочила до свого дня народження, яке відзначала 20 лютого. Важко повірити, що Сінді Кроуфорд виповнилося вже 55 року. Супермодель зберегла струнку фігуру, якій позаздрять багато молодих дівчат.

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