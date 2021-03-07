Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес підкорила перетворенням у новій фотосесії

Популярна виконавиця день тому вразила шкірою, показавши обличчя без макіяжу. Без косметики Лопес виглядала ще молодшою, ніж зазвичай, що шокувало шанувальників. Таким чином, відео стало кращою рекламою її косметичного бренду.

Втім, на цьому Лопес не зупиняється і нещодавно вона також опублікувала ще один ролик разом з фото, на яких позувала в сукні з вирізами-трикутниками по всій довжині. Не бентежачись і не приховуючи бюст, Дженніфер знову вдалося підкреслити ефект продовженої молодості. У 51 вона виглядає на 30 – не більше.

А секрети її прості: правильний догляд за шкірою, консультації та робота з косметологом, а також двома тренерами, з якими вона регулярно тренується 3-4 рази на тиждень.

Фанати виявилися ураженим красою зірки:

"Божеволію від цієї божевільної жінки🔥; вона сяє не гірше справжньої звездф✨; всім би мати таку красу і таку шкіру🖤 😍; ти мила; люблю це, ти виглядаєш так приголомшливо, що світишся; люблю тебе😍❤; так прекрасно! 🔥 ; Привіт королева; Топ красуня; Джен всі заздрять, вона крутіше моделей».

Скоро Дженніфер Лопес виповниться 52 роки, проте дивлячись на її фото, важко повірити в цей факт. Адже сама артистка виглядає більш ніж чудово і доглянуто, а її образи досить сміливі і показують тіло у всій красі – Лопес рідко приховує фігуру під одягом.

Як і раніше, на одному з фото артистка показала яскравий пляжний лук. На знімку Дженніфер позувала в простому купальнику з вирізом на спині і акуратним золотим ременем на талії.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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