Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом торта-салату "Шуба" з червоною рибою і авокадо
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування кухар показала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"А давайте приготуємо знайомий всім салат "Шуба" в новій інтерпретації - у вигляді красивого торта з червоною рибою і авокадо. Як вам ідея?",- поцікавилася в підписі кухар.
Звичний, здавалося б усім салат, може заграти новими фарбами.
Для приготування страви вам знадобиться:
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- 400 г слабосоленої червоної риби
- 500 г відвареної картоплі (5 шт.)
- 500 г відвареного буряка (3 шт.)
- 2 шт. авокадо
- 3 яйця
- 100 г солодкої цибулі (1/2 частина, за бажанням)
- 150-200 г домашнього майонезу і зелена цибуля.
Слабосолона риба: 500 г червоної риби 1 ст. л. морської солі (без гірки) 1 ч. л. цукру (без гірки) 20 мл горілки (1 ст. л., або коньяку)
Зріжте шкіру і видаліть кістки. Обробіть філе горілкою. Змішайте цукор з сіллю і натріть сумішшю рибу. Затягніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник мінімум на 12 годин. Злийте воду з риби.
Паста з авокадо: 1 авокадо 1 ст. л. лимонного фрешу 2 ст. л. оливкової олії 1/4 ч. л. солі
Дістаньте м'якоть з авокадо, додайте масло, сіль, лимонний фреш. Пробийте занурювальним блендером.
Приготування торта:
Візьміть форму діаметром 20-22 см, змастіть борти форми зсередини рослинним маслом. Натріть картоплю, викладіть на дно форми, розрівняйте, викладіть зверху майонез. Наріжте рибу кубиком, викладіть поверх майонезу, розрівняйте.
Наріжте авокадо кубиком, змішайте пастою з авокадо і викладіть поверх риби. Наріжте цибулю, викладіть поверх авокадо. Натріть яйце, викладіть поверх цибулі, змастіть майонезом.
Натріть буряк, викладіть поверх майонезу і знову змастіть майонезом.
Поставте в холодильник на кілька годин. Прикрасьте салат нарізаною зеленою цибулею.
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