В ПриватБанку скорочують кількість відділень

Як передає Politeka.net, на це поскаржилася незадоволена клієнтка на порталі Мінфін.

За її словами, ПриватБанк взяв курс на тотальне скорочення відділень по всій Україні.

"Зокрема сьогодні (5.03.2021) було закрито відділення в м.Копичинці Тернопільської області. Що викликало хвилю обурення і занепокоєння у більшості жителів міста", - поділилася жінка.

Також вона зазначила, що відділення надавало якісні послуги, а в самому відділенні було завжди людно.

"У Західному управлінні закриття доставляє незручності багатьом клієнтам банку, а особливо людям похилого віку, яким важко користуватися онлайн-сервісами... Приват, за підсумками 2020 року став прибутковим банком України, то невже відділення, яке працювало з 2005 року раптом стало тягарем", - дивується жінка.

Раніше на сайті ПриватБанку повідомляли, що у зв'язку з введенням карантинного режиму у всіх відділеннях буде годинна перерва в роботі протягом дня для проведення провітрювання і додаткового прибирання. Також відділення не працюватимуть у вихідні.