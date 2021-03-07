У мережі з'явився спільний архівний знімок Алли Пугачової, Льва Лещенка та Володимира Винокура

Як передає Politeka.net, кадр опублікував гуморист на своїй сторінці в Instasgram.

Таким чином артист вирішив привітати жінок з прийдешнім жіночим днем.

"В особі Алли Борисівни, всіх жінок, вітаємо з наступаючим святом!!! Здоров'я і щастя вам!",- повідомив артист у підписі до посту.

На опублікованому кадрі Примадонна, з однією з найстильніших зачісок в 90-ті, постала в компанії свого колеги по сцені Льва Лещенка і Володимира Винокура.

Архівний кадр викликав справжній ажіотаж в мережі, а в коментарях під постом найбільше обговорювали зовнішність Алли Борисівни.

"Че постійно виставляти фото як баба була дівкою?", "Алла Борисівна на фото виглядає старше ніж зараз! Магія?", "Яке фото!Які красиві, талановиті люди!",- писали під постом Винокура.

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